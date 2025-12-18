В Уфе аферисты лишили студентку денег за гибель родителей в ДТП

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, девушке позвонила «декан» факультета. Голос в трубке сказал, что она должна расписаться в журнале за пропуски, но для этого необходимо пройти на страницу официального сайта учебного заведения и войти в личный кабинет, после чего как только придет код для подтверждения, незамедлительно озвучить его ей. Доверчивая студентка продиктовала код из смс, и этого хватило, чтобы мошенники получили доступ к ее данным.