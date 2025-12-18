В Уфе аферисты лишили студентку денег за гибель родителей в ДТП

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, девушке позвонила «декан» факультета. Голос в трубке сказал, что она должна расписаться в журнале за пропуски, но для этого необходимо пройти на страницу официального сайта учебного заведения и войти в личный кабинет, после чего как только придет код для подтверждения, незамедлительно озвучить его ей. Доверчивая студентка продиктовала код из смс, и этого хватило, чтобы мошенники получили доступ к ее данным.
Дальше — по распространённой мошеннической схеме. Один за другим с предупреждением начинали звонить «сотрудники» разных ведомств. Незнакомые люди убеждали ее в том, что личный кабинет ее взломан, деньги в опасности, нужно срочно перевести их на так называемый «безопасный счет».
Студентка, находясь под постоянным контролем мошенников, в течение суток через банкоматы перевела на указанные ей счета 1 миллион 460 тысяч рублей, которые хранились на личном счете в качестве страховой компенсации за гибель родителей в ДТП. Только после этого до нее дошло, что никакого деканата не было, а «сотрудники госструктур» и были теми самыми мошенниками.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в Уфе ветераны МВД спасли женщину от потери авто из-за мошенников.