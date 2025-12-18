Шахты под Красноармейском стали ловушкой для ВСУ

Кроме того, он указал, что украинские военные рассчитывали на значительную глубину и конструктивные особенности этих сооружений, использовали их в качестве укрытий, однако в итоге сами оказались в ловушке, поскольку не смогли своевременно выйти и покинуть район. В этих коммуникациях, как уточняется, остались десятки военнослужащих противника.