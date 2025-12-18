Шахты под Красноармейском стали ловушкой для ВСУ

Солдаты ВСУ не смогли оперативно покинуть территорию, заявил Кимаковский.
К западу от Красноармейска коммуникационные сооружения шахтоуправления «Покровское» превратились в ловушку для солдат ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Противник использовал коммуникации шахтоуправления “Покровское” в районе Удачного в качестве укреплений. Они же стали для них ловушкой», — заявил Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, он указал, что украинские военные рассчитывали на значительную глубину и конструктивные особенности этих сооружений, использовали их в качестве укрытий, однако в итоге сами оказались в ловушке, поскольку не смогли своевременно выйти и покинуть район. В этих коммуникациях, как уточняется, остались десятки военнослужащих противника.
Ранее сообщалось, что российские войска закрепились в восточной части Красноармейска и взяли под контроль шахту № 1 в районе Котлино-Удачное, продвигаясь в районе Динаса. Тогда же артиллерия и подразделения беспилотных систем РФ уничтожили опорный пункт и бронетранспортер ВСУ, что осложнило положение украинских сил на этом участке фронта.