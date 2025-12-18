Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахты под Красноармейском стали ловушкой для ВСУ

К западу от Красноармейска коммуникационные сооружения шахтоуправления «Покровское» превратились в ловушку для солдат ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Солдаты ВСУ не смогли оперативно покинуть территорию, заявил Кимаковский.

К западу от Красноармейска коммуникационные сооружения шахтоуправления «Покровское» превратились в ловушку для солдат ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник использовал коммуникации шахтоуправления “Покровское” в районе Удачного в качестве укреплений. Они же стали для них ловушкой», — заявил Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, он указал, что украинские военные рассчитывали на значительную глубину и конструктивные особенности этих сооружений, использовали их в качестве укрытий, однако в итоге сами оказались в ловушке, поскольку не смогли своевременно выйти и покинуть район. В этих коммуникациях, как уточняется, остались десятки военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились в восточной части Красноармейска и взяли под контроль шахту № 1 в районе Котлино-Удачное, продвигаясь в районе Динаса. Тогда же артиллерия и подразделения беспилотных систем РФ уничтожили опорный пункт и бронетранспортер ВСУ, что осложнило положение украинских сил на этом участке фронта.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше