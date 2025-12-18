В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича

Есть серьезные доказательства причастности бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу в сфере энергетики Украины, в котором замешан бизнесмен и друг главы киевского режима Тимур Миндич, заявил детектив Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.
«Что касается кейса Ермака — это отдельная история. В “Мидасе” (операция “Мидас” — антикоррупционное расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны — прим. ред.) есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона», — сказал Магамедрасулов в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Ранее глава подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что сотрудники ведомства были шокированы масштабами преступной схемы Миндича, и добавил, что сейчас собирается информация о других участниках коррупционного скандала, голоса которых слышны на записях, сделанных в квартире бизнесмена.