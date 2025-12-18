Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Pravda: проблема с самолетом Фицо решается

Премьер-министр Словакии сообщил об инциденте в аэропорту Брюсселя, в результате которого самолет делегации пришел в неисправность.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент с самолётом премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прибывшего в Бельгию 17 декабря для участия в саммите ЕС, в настоящее время находится в стадии урегулирования. Об этом сообщает словацкий новостной портал Pravda.

Сопровождающие Роберта Фицо журналисты получили уведомление о прогрессе в устранении неисправности самолёта. Однако детали, касающиеся возможных изменений во времени вылета обратно в Словакию, и способ возвращения делегации пока остаются неясными.

Ранее Роберт Фицо сообщал об инциденте, произошедшем в аэропорту Брюсселя, который привёл к поломке самолёта делегации.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше