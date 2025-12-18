Ричмонд
«‎Будто это кукла»: Мужа блогерши Айши ужаснули действия «‎доулы смерти» над их умирающим малышом

Принимавшая в надувном бассейне роды у блогерши Айши женщина, выступавшая в качестве акушерки, не имела медицинского образования и не смогла спасти новорождённого, наглотавшегося воды, рассказал супруг роженицы. По его словам, реанимационные действия, которые «‎доула смерти» пыталась проводить — обычный массаж и отсасывание жидкости ртом, — были бесполезны.

Источник: Life.ru

Видео © Телеграм / Zvezdanews | «Звезда».

«Когда мы ждали скорую, она бездействовала, просто сидела рядом с моей женой и моим сыном. Смотрела на него, как будто это игрушка, как будто это кукла», — подчеркнул Ян в интервью телеканалу «Звезда».

Как сообщили в столичном управлении СК РФ, 60-летняя женщина, несмотря на отсутствие диплома и права заниматься медицинской деятельностью, уверяла, что владеет навыками родовспоможения. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело о незаконном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Акушерка задержана, ей будут предъявлены обвинения.

Напомним, несколько дней назад в Москве трагически погиб новорождённый в результате домашних родов. 27-летняя блогерша Айша Чигга, имеющая в TikTok около 1,4 миллиона подписчиков, при внезапно начавшихся схватках решила не обращаться в медучреждение, а родить дома в надувном бассейне. Хотя младенец появился на свет живым и около получаса находился в воде, уже спустя примерно час у него остановилось дыхание. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась провести реанимацию, однако эти усилия не увенчались успехом, ребёнок скончался.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.