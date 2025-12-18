Переворот в Сирии и побег Асада в Россию: вспоминаем 25 главных событий года

Башар Асад в декабре 2024 году срочно выехал из Сирии, спасаясь от военной оппозиции.
Год назад, 7−8 декабря 2024 года, в Сирии произошел военный переворот. Вооруженная оппозиция свергла действующую на тот момент власть в лице династии Асад. Новым руководителем страны объявил себя Ахмед аш-Шараа. Бывший президент страны Башар Асад был вынужден покинуть страну. Как это было — в цикле материалов URA.RU о 25 громких событиях за год.
Свержение власти в Сирии.
Наступление началось в провинции Алеппо. Его возглавила группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (организация, признанная террористической и запрещенной в РФ). Всего за полторы недели оппозиционные силы продвинулись от севера страны к столице. 7 декабря пал Хомс — стратегически важный город, «ворота» к побережью. К утру 8 декабря боевики вошли в Дамаск, практически не встретив сопротивления. Сирийская армия объявила о капитуляции, а сторонники оппозиции начали массовые демонстрации, снося памятники Асадам.
Президент Башар Асад был вынужден срочно покинуть столицу. В своем обращении к нации он отметил, что оставаться президентом после захвата власти террористами бессмысленно. Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го.
Операция по эвакуации Башара Асада.
Информация о том, как бывшему президенту удалось покинуть Сирию по-прежнему строится на предположениях. По одной из версий, план побега составила российская разведка, организовавшая переброску Асада в Россию на самолете с выключенными транспондерами.
Предполагается, что утром 8 декабря Асад добрался до аэропорта Дамаска и вылетел на грузовом Ил-76 в направлении Хомса, чтобы сократить наземный путь до российской авиабазы Хмеймим. После этого, как утверждают некоторые источники, самолет вылетел из Хмеймим в Москву. К 21:00 того же дня ТАСС сообщил, что Асад получил убежище в России.
Сами местные жители обратили внимание, что Асад отсутствовал на публике уже за неделю до переворота. В последний раз он мелькал 1 декабря, когда принимал иранского министра иностранных дел в Дамаске. Предполагается, что тогда в разговоре могли звучать предложения о помощи в эвакуации Асада Ираном.
Сирия через год после смены власти.
В декабре 2025 года Сирия отметила первую годовщину свержения Башара Асада. В честь этого десятки тысяч сирийцев устроили праздничные шествия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Хаме. В Латакии — на родине Асадов — в Национальном музее были организованы театральные представления.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью на полях Дохийского форума заявил, что за год новым властям удалось превратить Сирию из нестабильного региона в потенциальную модель региональной стабильности. «Сирия открылась миру», — сказал он американским журналистам.
По данным ООН, которые приводят СМИ, в нищете живут 90% населения Сирии, большая часть полагается на международную гуманитарную помощь. Электричество подается в среднем два часа в день, а более 2 млн сирийцев живут в палатках.
Дамаск, по утверждениям, до сих пор не контролирует треть территории страны. Северо-восток остается под курдскими силами, юг — под влиянием друзов, а на севере активны протурецкие формирования.
Для решения экономических проблем Дамаск пытается привлечь иностранные инвестиции. Были организованы инвестиционные форумы и заключены сделки, в том числе и с Саудовской Аравией.
Как новые власти пытались наладить диалог с Россией и США.
Новые власти, как сообщается, добились прорыва дипломатической изоляции. Временный президент аш-Шараа провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который обещал снять с Сирии большую часть американских санкций («Акт Цезаря») и исключил сирийского лидера из реестра международных террористов.
Была проведена серия переговоров с российским руководством. Министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с сирийским коллегой, стороны договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений. Во время визита в Москву аш-Шараа пообещал соблюдать прежние договоренности относительно российских военных баз. Российская сторона, в свою очередь, обещала возобновить поставки пшеницы и углеводородов.
Жизнь в изоляции: где сейчас Башар Асад.
Башар Асад, получив убежище в России, в настоящее время ведет закрытый образ жизни, рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, жители Москвы нередко замечают бывшего сирийского лидера в престижном районе города, где, по имеющимся сведениям, семья экс-президента располагает несколькими квартирами.
В октябре 2025 года седьмой следственный суд Дамаска заочно выдал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Политика связывают с событиями в Дараа в 2011 году, где случилась серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции. Санкции на арест Башара в начале сентября также выдали во Франции.