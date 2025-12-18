Переворот в Сирии и побег Асада в Россию: вспоминаем 25 главных событий года

Предполагается, что утром 8 декабря Асад добрался до аэропорта Дамаска и вылетел на грузовом Ил-76 в направлении Хомса, чтобы сократить наземный путь до российской авиабазы Хмеймим. После этого, как утверждают некоторые источники, самолет вылетел из Хмеймим в Москву. К 21:00 того же дня ТАСС сообщил, что Асад получил убежище в России.