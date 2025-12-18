Ричмонд
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ опубликовал полный текст вынесенного определения по рассмотрению жалобы Полины Лурье по сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Верховный суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по делу Долиной — Лурье», — сказали в суде.

Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.