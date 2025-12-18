В Перми на отколовшейся льдине дрейфуют два рыбака. Фото, видео

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, на льдине находились два человека. Спасатели доставили их на берег. «На льдине находились два человека. Рыбаки сняты со льдины спасателями городской службы спасения, доставлены на берег», —пояснили агентству в пресс-службе ведомства.