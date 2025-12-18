Ричмонд
В Перми на отколовшейся льдине дрейфуют два рыбака. Фото, видео

В Перми на Каме замечены два рыбака, плывущие на льдине. Фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Спасатели выдвинулись к льдине, на которой заметили людей (архивное фото).

В Перми на Каме замечены два рыбака, плывущие на льдине. Фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях.

«На Каме на отколовшейся льдине застряли рыбаки. Спасатели уже прибыли», — пишет портал «В курсе». В МКУ «Пермская городская служба спасения» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

В марте в краевой столице на льдине также дрейфовал пермяк. Мужчину 1956 года рождения спасатели благополучно доставили на берег.

Рыбаков, дрейфующих на льдине, заметили пермяки.

Новость обновлена.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, на льдине находились два человека. Спасатели доставили их на берег. «На льдине находились два человека. Рыбаки сняты со льдины спасателями городской службы спасения, доставлены на берег», —пояснили агентству в пресс-службе ведомства.