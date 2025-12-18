Ричмонд
ФСБ: житель Челябинской области задержан за сбор данных для ВСУ

На собиравшего данные для ВСУ жителя Челябинской области завели дело о госизмене.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области задержан 46-летний местный житель по подозрению в сборе для спецслужб Украины сведений о транспортной инфраструктуре региона и передвижении железнодорожных составов с военной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчина сотрудничал с членами запрещенного в России украинского военизированного объединения. Завербован он был украинскими спецслужбами в интернете. Личность агента ВСУ была установлена сотрудниками ФСБ в декабре.

Подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что подростков будут судить за поджог леса под Читой. Преступление они совершили по заданию куратора с Украины.