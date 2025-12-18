Напавшего на учительницу в Петербурге школьника обвинили в покушении на убийство

Ученику одной из школ Санкт-Петербурга, который ранил учительницу ножом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
— 15-летнему ученику одной из школ Санкт-Петербурга, который 15 декабря 2025 года нанес ножевые ранения учительнице, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.
Во время допроса подросток частично признал вину в случившемся, при этом он отрицал наличие конфликта между ним и пострадавшей. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.
Охраннице школы, которая досмотрела школьника, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя, также предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина признала вину в произошедшем, передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 17 декабря подростка арестовали в больнице. Во время допроса он опроверг предположение правоохранителей о том, что его завербовали террористические группировки.