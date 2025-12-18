В Уфе на свет появился ребенок с аномально длинной пуповиной

Здесь на свет появился малыш с уникальной пуповиной. Ее длина составила 150 сантиметров, что в три раза больше обычных, которые составляют 40−70 сантиметров. Но главная сложность была не только в длине. Медики обнаружили в пуповине сразу несколько аномалий: два истинных узла, один из них двойной, а также ложный узел, участки с тромбами и двукратное обвитие вокруг тела ребенка.