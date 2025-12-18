В Уфе на свет появился ребенок с аномально длинной пуповиной

Современные УЗИ-исследования дают много информации о ребенке до его рождения, но некоторые особенности все равно остаются сюрпризом для врачей до самых родов. Именно так произошло в перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе.
Здесь на свет появился малыш с уникальной пуповиной. Ее длина составила 150 сантиметров, что в три раза больше обычных, которые составляют 40−70 сантиметров. Но главная сложность была не только в длине. Медики обнаружили в пуповине сразу несколько аномалий: два истинных узла, один из них двойной, а также ложный узел, участки с тромбами и двукратное обвитие вокруг тела ребенка.
Как пояснили в региональном минздраве, такие истинные узлы могут пережимать сосуды и вызывать у плода нехватку кислорода, а расширение вены пуповины, которое также было обнаружено, способно привести к образованию тромбов и другим серьезным проблемам.
Однако благодаря слаженным действиям акушеров-гинекологов и неонатологов роды прошли благополучно. Ни одно из выявленных осложнений не сказалось на здоровье новорожденного.
Сейчас мама и ребенок уже дома. Они чувствовали себя настолько хорошо, что уже на четвертый день их выписали из перинатального центра.
