Потерявший любимую в ДТП с автобусом юноша нуждается в помощи в Перми

Юноша, потерявший любимую девушку в смертельном ДТП с автобусом, нуждается в помощи в Перми, сообщили близкие молодого человека на своей странице в соцсетях.
Речь идёт о пострадавшем в страшной аварии с пассажирским автобусом под Кунгуром. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что трагедия случилась на трассе вечером 14 ноября. Семь человек погибли во время столкновения микроавтобуса с фурой и ещё 12 пострадали. Одним из них оказался 20-летний Егор Трефилов, который был в транспорте вместе с девушкой — она не выжила в ДТП.
Подробности о травмах молодого человека и его состоянии рассказали близкие юноши.
«пережил серьезное испытание — пострадал в ДТП от 14.11.2025, где потерял свою любимую девушку, а сам получил очень тяжёлые травмы, в том числе черепно-мозговая травма, перелом тазобедренных костей, перелом рёбер, повреждение лёгкого и перелом позвоночника», — рассказывают друзья Егора.
После трагедии юноша, как и другие пострадавшие, был переправлен на лечение в Пермь, а позже отправлен на долгую реабилитацию.
«Ему критически необходимы регулярные занятия со специалистами, массажи, тренажёры, ортопедические материалы. Государственной помощи часто не хватает, а стоимость комплексной реабилитации в специализированном центре или с частными специалистами очень высока. Мы не хотим упустить драгоценное время», — рассказывают в сообщении.
