Потерявший любимую в ДТП с автобусом юноша нуждается в помощи в Перми

Речь идёт о пострадавшем в страшной аварии с пассажирским автобусом под Кунгуром. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что трагедия случилась на трассе вечером 14 ноября. Семь человек погибли во время столкновения микроавтобуса с фурой и ещё 12 пострадали. Одним из них оказался 20-летний Егор Трефилов, который был в транспорте вместе с девушкой — она не выжила в ДТП.