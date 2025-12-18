Подрядчик устроил потоп в детской областной больнице Нижнего Новгорода

В нижегородской областной детской больнице произошло подтопление помещений. Инцидент случился в корпусе «Е» из-за халатности подрядной организации, которая допустила разморозку системы отопления, сообщает издание «Стационар-Пресс» со ссылкой на администрацию медучреждения.
По информации больницы, авария произошла по вине подрядчика, оставившего незакрытым контур отопительной системы. В настоящее время здание находится на плановом ремонте, и медицинская помощь детям в нём не оказывается, что позволило избежать срыва лечебного процесса.
В НОДКБ документально зафиксировали причинённый ущерб и намерены взыскать с виновной организации все затраты на восстановление. Работы по ликвидации последствий уже начаты: помещения просушиваются с помощью промышленных тепловых пушек. Подрядчику также предстоит полностью восстановить повреждённую систему отопления. Сроки завершения ремонта корпуса будут уточнены после оценки всех повреждений.