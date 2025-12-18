Подрядчик устроил потоп в детской областной больнице Нижнего Новгорода

В НОДКБ документально зафиксировали причинённый ущерб и намерены взыскать с виновной организации все затраты на восстановление. Работы по ликвидации последствий уже начаты: помещения просушиваются с помощью промышленных тепловых пушек. Подрядчику также предстоит полностью восстановить повреждённую систему отопления. Сроки завершения ремонта корпуса будут уточнены после оценки всех повреждений.