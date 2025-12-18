Два дома в Батайске загорелись в результате атаки БПЛА

В ходе атаки БПЛА в Батайске произошло возгорание двух частных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что в Батайске ранения получили семь человек, четверым оказали помощь на месте, еще троих госпитализировали. Одного из пострадавших спасти не смогли.
Также минувшей ночью в порту Ростова-на-Дону загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потшили на 20 квадратных метрах.
— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения. Последствия атаки зафиксируют муниципальные комиссии. Окажем помощь пострадавшим, — добавил Юрий Слюсарь.
