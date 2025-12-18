Житель Тюменской области из ревности сжег автомобиль соперника

Автомобиль потерпевшего сгорел дотла.
В Ялуторовске (Тюменская область) 20-летний мужчина из ревности сжег автомобиль соперника. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога.
«В Ялуторовске осужден мужчина за поджог автомобиля из-за ревности. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога)», — указано в публикации Тюменской области.
В августе между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В результате которого осужденный пришел во двор дома по улице Ленина в Ялуторовске с заранее приготовленной бутылкой бензина. Он облил горючей жидкостью капот автомобиля FIAT, принадлежащего потерпевшему, а затем поджег. Машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.
С учетом обстоятельств дела и смягчающих факторов суд назначил молодому человеку наказание в виде года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.