Житель Тюменской области из ревности сжег автомобиль соперника

В августе между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В результате которого осужденный пришел во двор дома по улице Ленина в Ялуторовске с заранее приготовленной бутылкой бензина. Он облил горючей жидкостью капот автомобиля FIAT, принадлежащего потерпевшему, а затем поджег. Машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.