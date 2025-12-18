Ричмонд
Пожар произошел на складе на северо-востоке Москвы

В северо-восточной части Москвы произошел пожар на складе. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В северо-восточной части Москвы произошел пожар на складе. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Полярная, д. 31 В. По прибытии пожарных расчетов установлено, что из-под кровли административно-складского одноэтажного ангара происходит выделение дыма, открытое горение, — говорится в сообщении.

Пожарные проводят разведку внутри здания, чтобы обнаружить очаг возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, передает Telegram-канал МЧС.

12 декабря сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.