Силовики задержали трёх адвокатов, обещавших за деньги «решить» вопросы с уголовными делами через связи в судах

Vaib.uz (Узбекистан. 18 декабря). Сотрудники Службы государственной безопасности и прокуратуры пресекли незаконные действия трёх адвокатов в Ташкенте, Самарканде и Гулистане.

Источник: Vaib.Uz

В столице был задержан ранее судимый адвокат при получении аванса в 5 тысяч долларов. Всего он требовал 10 тысяч долларов от обвиняемого по делу, возбужденному по статьям 131 (Сводничество или содержание притонов) и 135 (Торговля людьми) УК в Следственном отделе УВД Мирабадского района. За эти деньги он обещал через своих знакомых в судебной системе добиться исключения из дела более тяжкой статьи (135) и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

В Самарканде местный адвокат был задержан при получении 4 тысяч долларов за содействие через свои связи в судебных органах в назначении более мягкого наказания обвиняемому по делу, рассматриваемому по статье 273 УК (Незаконные действия с наркотиками с целью сбыта).

Ещё один случай выявлен в Сырдарьинской области. В Гулистане адвокат адвокатского бюро был задержан при получении 1 500 долларов за обещание через своих знакомых в правоохранительных органах возбудить уголовное дело против лиц, не вернувших деньги за полученные лекарства на сумму 450 миллионов сумов.

В отношении всех трёх адвокатов возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) УК. Сейчас ведутся следственные действия.