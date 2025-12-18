Силовики задержали трёх адвокатов, обещавших за деньги «решить» вопросы с уголовными делами через связи в судах

В столице был задержан ранее судимый адвокат при получении аванса в 5 тысяч долларов. Всего он требовал 10 тысяч долларов от обвиняемого по делу, возбужденному по статьям 131 (Сводничество или содержание притонов) и 135 (Торговля людьми) УК в Следственном отделе УВД Мирабадского района. За эти деньги он обещал через своих знакомых в судебной системе добиться исключения из дела более тяжкой статьи (135) и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.