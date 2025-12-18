Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд освободил скандального Акмаля Шукурова прямо из зала — как это стало возможным

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). Очередной интересный и, без сомнения, резонансный приговор был вынесен столичным судом. Скандально известный Акмаль Шукуров, прославившийся после того, как жестоко избил Бориса Авакяна возле бара «12» в Ташкенте, внезапно оказался на свободе.

Источник: Vaib.Uz

Ранее Шукурову был назначен весьма серьёзный срок — 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако Апелляционный суд внёс существенные изменения: наказание было смягчено до ограничения свободы на срок 4 года и 1 месяц. С учётом уже отбытого времени, для Шукурова новый срок составил 3 года, 3 месяца и 11 дней ограничения свободы. Примечательно, что из-под стражи его освободили сразу в зале суда.

Ключевым фактором такого неожиданного решения стала позиция потерпевших. В ходе судебного заседания все пострадавшие официально заявили об отсутствии к Шукурову каких-либо материальных и моральных претензий, а также прямо попросили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Интересно, что в материалах суда фигурируют сразу пять эпизодов, инкриминируемых Шукурову: два случая мошенничества и три случая насилия. То есть, помимо нашумевшего избиения Бориса Авакяна, ранее Шукуров также был замечен в избиении других людей.

Решение суда вызвало оживлённые обсуждения в обществе и социальных сетях. История Акмаля Шукурова наглядно демонстрирует, как даже тяжкие и резонансные преступления могут закончиться для фигурантов весьма мягко, если найдены правильные подходы к делу. Так, что вопрос, насколько справедливым оказался этот вердикт, остаётся открытым.