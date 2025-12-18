Суд освободил скандального Акмаля Шукурова прямо из зала — как это стало возможным

Ранее Шукурову был назначен весьма серьёзный срок — 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако Апелляционный суд внёс существенные изменения: наказание было смягчено до ограничения свободы на срок 4 года и 1 месяц. С учётом уже отбытого времени, для Шукурова новый срок составил 3 года, 3 месяца и 11 дней ограничения свободы. Примечательно, что из-под стражи его освободили сразу в зале суда.