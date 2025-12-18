Суд освободил скандального Акмаля Шукурова прямо из зала — как это стало возможным

Ранее Шукурову был назначен весьма серьёзный срок — 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако Апелляционный суд внёс существенные изменения: наказание было смягчено до ограничения свободы на срок 4 года и 1 месяц. С учётом уже отбытого времени, для Шукурова новый срок составил 3 года, 3 месяца и 11 дней ограничения свободы. Примечательно, что из-под стражи его освободили сразу в зале суда.
Ключевым фактором такого неожиданного решения стала позиция потерпевших. В ходе судебного заседания все пострадавшие официально заявили об отсутствии к Шукурову каких-либо материальных и моральных претензий, а также прямо попросили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Интересно, что в материалах суда фигурируют сразу пять эпизодов, инкриминируемых Шукурову: два случая мошенничества и три случая насилия. То есть, помимо нашумевшего избиения Бориса Авакяна, ранее Шукуров также был замечен в избиении других людей.
Решение суда вызвало оживлённые обсуждения в обществе и социальных сетях. История Акмаля Шукурова наглядно демонстрирует, как даже тяжкие и резонансные преступления могут закончиться для фигурантов весьма мягко, если найдены правильные подходы к делу. Так, что вопрос, насколько справедливым оказался этот вердикт, остаётся открытым.