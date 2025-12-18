Ричмонд
Тюменец попал в полицию после худшего свидания в своей жизни

В Тюмени парень пошел на свидание с незнакомкой, которое закончилось в отделе полиции. Как оказалось, во время рандеву девушка, не сообщив ничего своему визави, заказала наркотики и забрала закладку. Информация содержится в судебном акте по делу.

Романтическая встреча с незнакомкой обернулась для парня задержанием.

«В День города парень через сайт знакомств познакомился с девушкой. Молодые люди решили встретиться на набережной и прогуляться. Во время общения, ничего не сказав своему спутнику, тюменка заказала в Сети наркотики. После чего предложила новому знакомому проехаться в район Мыса, опять же не говоря, зачем это нужно. Парню девушка понравилась и он согласился, не задавая вопросов», — следует из документов.

На месте девушка сказала, что ей нужно по нужде и отошла в кустики. А когда она вернулась и прогулка продолжилась, навстречу парочке выехал автомобиль ДПС.

Во время разговора с полицейскими тюменка призналась, что при ней есть наркотики. Молодых людей доставили в участок.

По итогу парень отделался лишь испугом: по делу он проходил свидетелем. Его новую знакомую же осудили и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области из ревности сжег автомобиль соперника. Мужчине дали условный срок.