Тюменец попал в полицию после худшего свидания в своей жизни

«В День города парень через сайт знакомств познакомился с девушкой. Молодые люди решили встретиться на набережной и прогуляться. Во время общения, ничего не сказав своему спутнику, тюменка заказала в Сети наркотики. После чего предложила новому знакомому проехаться в район Мыса, опять же не говоря, зачем это нужно. Парню девушка понравилась и он согласился, не задавая вопросов», — следует из документов.