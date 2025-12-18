Фигурант дела о взятках в челябинской ГАИ Варданян сдает соучастников

По данным агентства, Газизов получал от Варданяна не только щебень и чернозем, но и деньги. За это он «отмазывал» водителей, работавших на подрядчика, от протоколов за нарушение ПДД. Также сотрудник помогал решать вопросы в случаях, когда транспортные средства ООО «Капиталстрой» должны были отправиться на штрафстоянку.