Фигурант дела о взятках в челябинской ГАИ Варданян сдает соучастников

Директор ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян, фигурирующий в коррупционном скандале в ГАИ Челябинска, сдает соучастников преступлений. По данным URA.RU именно после его показаний был задержан глава отделения ГАИ по Кунашакскому району Раиль Газизов.

Ромик Варданян дает показания.

«Варданян начал сдавать силовикам всех соучастников коррупционной схемы: посредников и взяткополучателей. Он рассказал, что с апреля по сентябрь текущего года его человек передавал взятки Газизову. Также есть информация, что в роли посредника иногда выступал и Жиляев», — рассказал источник URA.RU.

По данным агентства, Газизов получал от Варданяна не только щебень и чернозем, но и деньги. За это он «отмазывал» водителей, работавших на подрядчика, от протоколов за нарушение ПДД. Также сотрудник помогал решать вопросы в случаях, когда транспортные средства ООО «Капиталстрой» должны были отправиться на штрафстоянку.

Скандал в ГАИ Челябинска случился в мае, когда по делу о получении взяток от Варданяна был задержан бывший глава управления Александр Гайде. На этом история не закончилась: по аналогичным обстоятельствам в октябре был задержан Олег Жиляев, некогда работавший в подчинении Гайде. Сейчас следы коррупции выявили за пределами областного центра.