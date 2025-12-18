Фигурант дела о взятках в челябинской ГАИ Варданян сдает соучастников

Ромик Варданян дает показания.
Директор ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян, фигурирующий в коррупционном скандале в ГАИ Челябинска, сдает соучастников преступлений. По данным URA.RU именно после его показаний был задержан глава отделения ГАИ по Кунашакскому району Раиль Газизов.
«Варданян начал сдавать силовикам всех соучастников коррупционной схемы: посредников и взяткополучателей. Он рассказал, что с апреля по сентябрь текущего года его человек передавал взятки Газизову. Также есть информация, что в роли посредника иногда выступал и Жиляев», — рассказал источник URA.RU.
По данным агентства, Газизов получал от Варданяна не только щебень и чернозем, но и деньги. За это он «отмазывал» водителей, работавших на подрядчика, от протоколов за нарушение ПДД. Также сотрудник помогал решать вопросы в случаях, когда транспортные средства ООО «Капиталстрой» должны были отправиться на штрафстоянку.
Скандал в ГАИ Челябинска случился в мае, когда по делу о получении взяток от Варданяна был задержан бывший глава управления Александр Гайде. На этом история не закончилась: по аналогичным обстоятельствам в октябре был задержан Олег Жиляев, некогда работавший в подчинении Гайде. Сейчас следы коррупции выявили за пределами областного центра.