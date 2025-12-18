Двум «гастролерам» из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров

«Во время первой поездки в Севастополь курьер забрал 1,3 миллиона рублей у 81-летнего пенсионера, которому кураторы из колл-центра позвонили и сказали, что якобы его падчерица попала в ДТП и срочно нужны деньги для решения вопроса. На следующие две поездки в город-герой он пригласил 21-летнего друга — на пару ведь обманывать веселее. Вдвоем они еще успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам», — отметили в ведомстве.