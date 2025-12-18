Двум «гастролерам» из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров

Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, перед тем, как начать работать на мошенников, 18-летний ялтинский продавец вейпшопа изучал тематические чаты в телеграм-каналах. Подходящее предложение нашлось быстро, а схема ему показалась понятной и простой — ездить к пенсионерам, забирать у них деньги, конвертировать в криптовалюту и перечислять на указанные счета.
«Во время первой поездки в Севастополь курьер забрал 1,3 миллиона рублей у 81-летнего пенсионера, которому кураторы из колл-центра позвонили и сказали, что якобы его падчерица попала в ДТП и срочно нужны деньги для решения вопроса. На следующие две поездки в город-герой он пригласил 21-летнего друга — на пару ведь обманывать веселее. Вдвоем они еще успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам», — отметили в ведомстве.
Противоправную деятельность пресекли правоохранители. В отношении «гастролеров» возбуждены уголовные дела. За пособничество аферистам им грозит до 10 лет лишения свободы. Оба курьера под домашним арестом.