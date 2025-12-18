Спасатели локализовали пожар на складе косметики на северо-востоке Москвы

Спасатели локализовали возгорание на складе косметики в Северном Медведкове. Огонь охватил 600 квадратных метров здания на Полярной улице в Москве. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.
— На северо-востоке Москвы локализован пожар на 600 «квадратах», — рассказали в Telegram-канале ведомства.
На месте продолжают работу 94 спасателя. В тушении пожара также задействовано 29 единиц спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Спасатели приехали по адресу после сообщения о дыме и открытом горении. Они провели разведку внутри здания, чтобы обнаружить очаг возгорания.