Мужчина, пришедший в костюме человека-паука на процесс по делу Долиной, арестован

Инцидент произошел 16 декабря во время рассмотрения жалобы Полины Лурье по делу квартиры артистки Ларисы Долиной. У здания Верховного суда собралась толпа людей, среди которых был мужчина в костюме человека-паука. Он объяснил свой внешний вид желанием провести перформанс в поддержку одной из сторон процесса. Вскоре полицейские задержали его и его сообщника.