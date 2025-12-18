Мужчина, пришедший в костюме человека-паука на процесс по делу Долиной, арестован

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, который пришел к Верховному суду в костюме человека-паука. По информации суда, он был признан виновным в неповиновении законному распоряжению представителя власти. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
Суд также признал виновным его сообщника. Оба получили административный арест на 15 суток по части первой статьи 19.3 КоАП РФ, передает Telegram-канал суда.
Инцидент произошел 16 декабря во время рассмотрения жалобы Полины Лурье по делу квартиры артистки Ларисы Долиной. У здания Верховного суда собралась толпа людей, среди которых был мужчина в костюме человека-паука. Он объяснил свой внешний вид желанием провести перформанс в поддержку одной из сторон процесса. Вскоре полицейские задержали его и его сообщника.
Ранее стало известно, что Долину обманули мошенники, которые использовали фото актера Тома Холланда — исполнителя роли Человека-паука в фильмах Marvel — в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга. Злоумышленники связались с певицей и для подтверждения своей личности прислали скан паспорта, где вместо настоящего владельца был снимок голливудского артиста.