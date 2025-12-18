Три человека погибли в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Три человека погибли в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, еще девять пострадали. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди, — рассказал глава региона.
По его словам, в областном центре подвергся атаке порт. Там загорелось грузовое судно, в результате чего погибли двое членов экипажа, трое получили ранения. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 20 квадратных метров. Также на западе города был поврежден строящийся многоэтажный дом, обошлось без пострадавших.
Губернатор сообщил, что в Батайске также произошло возгорание двух частных домов. В результате инцидента семь человек получили ранения. Троих из них доставили в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, однако одного спасти не удалось. Четверым пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, передает Telegram-канал главы региона.
18 декабря в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 77 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. 31 дрон уничтожили над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым и еще четыре — над Белгородской областью. Также три беспилотника были сбиты над Ростовской областью.
Кроме того, в Telegram-канале Shot рассказали о взрывах в пригороде Смоленска 18 декабря. При этом официальной информации не поступало.