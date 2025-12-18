В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком

«Спасатель оперативно оказал помощь, отключил аккумулятор авто, эвакуировал маму с ребенком в теплый салон своего автомобиля и дождался приезда сотрудников ГИБДД. Затем, чтобы не создать аварийную ситуацию, попросил проезжающего водителя поставить грузовик таким образом, чтобы не допустить новых ДТП», — говорится в сообщении.