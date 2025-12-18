Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Став свидетелем аварии на трассе «Таврида», начальник пятой пожарно-спасательной части Валентин Мойсеенко не проехал мимо, а помог пострадавшим — женщине и ребенку. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Как рассказали в главке, водитель не справилась с управлением из-за гололеда, и машина врезалась в отбойник. В салоне находился малолетний ребенок.

«Спасатель оперативно оказал помощь, отключил аккумулятор авто, эвакуировал маму с ребенком в теплый салон своего автомобиля и дождался приезда сотрудников ГИБДД. Затем, чтобы не создать аварийную ситуацию, попросил проезжающего водителя поставить грузовик таким образом, чтобы не допустить новых ДТП», — говорится в сообщении.

Благодаря быстрой реакции и профессионализму обошлось без пострадавших. Истории настоящих героев происходят ежедневно, и эта — одна из них, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям.

А 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Илья вызвал «скорую» и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.