Пьяный мужчина на станции метро «Чистые пруды» попытался убежать в тоннель

«На станции “Чистые пруды” 23-летний приезжий из Кемеровской области спрыгнул на жесткий путь и побежал в тоннель в направлении станции “Красные ворота”. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене незамедлительно задержали нарушителя, имевшего признаки опьянения. Также у гражданина была обнаружена резаная рана руки, из-за чего его доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что незадолго до происшествия задержанный спрыгнул на пути на станции метро «Тургеневская», его оперативно подняли на платформу благодаря своевременным действиям машиниста. По имеющимся данным, мужчина поранил руку разбитой им же стеклянной бутылкой.
«В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (“Нарушение требований в области транспортной безопасности”). Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — добавили в ведомстве.