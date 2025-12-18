Пьяный мужчина на станции метро «Чистые пруды» попытался убежать в тоннель

«На станции “Чистые пруды” 23-летний приезжий из Кемеровской области спрыгнул на жесткий путь и побежал в тоннель в направлении станции “Красные ворота”. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене незамедлительно задержали нарушителя, имевшего признаки опьянения. Также у гражданина была обнаружена резаная рана руки, из-за чего его доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.