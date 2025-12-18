«Жертв могло быть больше»: раненый охранник школы под Одинцово рассказал о нападении

Охранник Успенской школы Подмосковья Дмитрий Павлов прокомментировал произошедшее нападение подростка с ножом. По его словам, он сразу понял, что ситуация опасная, когда услышал о вооруженном ученике.
— Если бы я туда не пошел, жертв было бы больше. Этот парень ведь заглядывал в разные классы. К второклашкам заглянул, в том числе. И после этого учительница послала девочку вниз — позвать охранника. Девочка прибежала ко мне, я пошел на этаж, — сказал он.
Павлов попытался остановить его, но тот использовал баллончик и ранил его ножом. Он отметил, что не успел позвать напарницу и действовал интуитивно. Мужчина также добавил, что физически невозможно проверять каждого входящего в школу.
— Ученики идут в общем потоке, мы же не проверяем на входе. Попробуйте проверить 700 человек. Это невозможно. Он просто в портфеле все это пронес, — пояснил охранник в беседе «МК».
15 декабря девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого происшествия и выяснила, что грозит ученику и охранникам школы.
Ночью 17 декабря подростка арестовали в больнице. Во время допроса он опроверг предположение правоохранителей о том, что его завербовали террористические группировки.