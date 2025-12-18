«Жертв могло быть больше»: раненый охранник школы под Одинцово рассказал о нападении

— Если бы я туда не пошел, жертв было бы больше. Этот парень ведь заглядывал в разные классы. К второклашкам заглянул, в том числе. И после этого учительница послала девочку вниз — позвать охранника. Девочка прибежала ко мне, я пошел на этаж, — сказал он.