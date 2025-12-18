Бизнесмен проигрывал деньги клиентов в азартных играх

С этого времени клиенты после заключения договора и внесения предоплаты вместо «автоподбора под ключ» получали от бизнесмена только фото и видео автомобилей. Сами транспортные средства, по словам злоумышленника, якобы «застревали» на границе. На требования клиентов, терявших терпение в ожидании своих автомобилей и просивших вернуть деньги назад, бизнесмен отвечал отговорками либо попросту переставал отвечать на звонки и сообщения.