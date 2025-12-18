Ричмонд
Бизнесмен проигрывал деньги клиентов в азартных играх

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Успешный в прошлом бизнесмен из Минска получил 10-летний тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Согласно материалам уголовного дела, индивидуальный предприниматель занимался тем, что подбирал клиентам на территории стран Евросоюза автомобили и обеспечивал их поставки в Беларусь. Бизнес был успешным, приносил стабильный доход. Довольны были и клиенты, уточнили в правоохранительных органах. Но развитию прибыльного дела помешали азартные игры.

«В 2023 году минчанин пристрастился к азартным играм. С этого момента все полученные денежные средства от клиентов он тратил на ставки в букмекерских организациях», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

С этого времени клиенты после заключения договора и внесения предоплаты вместо «автоподбора под ключ» получали от бизнесмена только фото и видео автомобилей. Сами транспортные средства, по словам злоумышленника, якобы «застревали» на границе. На требования клиентов, терявших терпение в ожидании своих автомобилей и просивших вернуть деньги назад, бизнесмен отвечал отговорками либо попросту переставал отвечать на звонки и сообщения.

По информации следователей, за два года бизнесмен таким образом обманул почти 40 человек. Получая от них предоплату и не выполняя по итогу обязательства договоров на подбор и поставку автомобилей, он завладел почти двумя миллионами чужих рублей. Полученные обманным путем деньги мужчина проигрывал в азартных играх.

«Следователями допрошены потерпевшие и свидетели, изъята и осмотрена документация. Сумма ущерба составила более 1,8 миллионов белорусских рублей», — уточнили в Следственном комитете.

Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 21 тысячи рублей.

