В Башкирии борются за жизнь пострадавшей при пожаре женщины

В селе Мишкино в доме на Красноармейской улице произошел пожар, в котором пострадал человек. Подробности ЧП рассказали в МЧС по Башкирии. По данным ведомства, огонь охватил кирпичный дом площадью 90 квадратных метров.
Прибывшие пожарные выяснили, что в сильно задымленном здании находится женщина — 95-летняя хозяйка дома. Спасатели смогли вытащить сельчанку из огня и передать медикам. Спасенную женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.
Причина пожара выясняется.
