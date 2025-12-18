Ричмонд
В Башкирии борются за жизнь пострадавшей при пожаре женщины

В Мишкинском районе спасли 95-летнюю пенсионерку из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

В селе Мишкино в доме на Красноармейской улице произошел пожар, в котором пострадал человек. Подробности ЧП рассказали в МЧС по Башкирии. По данным ведомства, огонь охватил кирпичный дом площадью 90 квадратных метров.

Прибывшие пожарные выяснили, что в сильно задымленном здании находится женщина — 95-летняя хозяйка дома. Спасатели смогли вытащить сельчанку из огня и передать медикам. Спасенную женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

Причина пожара выясняется.

