В Нижнем Новгороде осудили двух банкиров, похитивших 620 тысяч у подчинённых

Бывший начальник отдела по развитию розничного бизнеса и его заместитель, работавшие в одном из местных банков, в период с 2021 по 2024 годы получали от сотрудников денежные средства, якобы «для нужд организации». Под предлогом использования денег в интересах банка они собрали с работников 620 тысяч рублей, которые фактически являлись их премиями за выполнение квартального плана.