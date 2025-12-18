В Нижнем Новгороде осудили двух банкиров, похитивших 620 тысяч у подчинённых

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу о коррупции в банковской сфере. Двое бывших руководителей признаны виновными в систематическом присвоении денег своих подчинённых, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Бывший начальник отдела по развитию розничного бизнеса и его заместитель, работавшие в одном из местных банков, в период с 2021 по 2024 годы получали от сотрудников денежные средства, якобы «для нужд организации». Под предлогом использования денег в интересах банка они собрали с работников 620 тысяч рублей, которые фактически являлись их премиями за выполнение квартального плана.
Суд установил, что осужденные действовали по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки 3 года 3 месяца и 3 года с испытательным сроком. Также мужчины лишены права занимать управленческие должности в банковской сфере на два года.