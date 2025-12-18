Ричмонд
Сергей Егоров покинул должность вице-мэра Нижнего Новгорода

Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров покинул должность. И.о. вместо него стала директор департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова, указано на сайте мэрии. Информация обновилась 18 декабря 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», 5 декабря Сергея Егорова отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки. Отбывать домашний арест он будет по месту своего жительства в квартире на Белозерской улице. Обвиняемый может использовать телефон только для связи со следователем, вызова врача или экстренных служб.