В воронежском селе пенсионер погиб при ночном пожаре

Сигнал о возгорании на улице Красная Углянка поступил спасателям сегодня в 00:04. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем. Пожарным потребовался почти час, чтобы локализовать и ликвидировать пламя — огонь потушили к 00:55.