В воронежском селе пенсионер погиб при ночном пожаре

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла ночью в селе Козловка Бутурлиновского района Воронежской области. В результате пожара в частном доме нашли труп пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 18 декабря.

Сигнал о возгорании на улице Красная Углянка поступил спасателям сегодня в 00:04. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем. Пожарным потребовался почти час, чтобы локализовать и ликвидировать пламя — огонь потушили к 00:55.

В результате пожара в жилом доме полностью выгорела одна комната и произошло обрушение потолка. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина дома — 80-летнего пенсионера.

Спасатели устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.