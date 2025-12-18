В воронежском селе пенсионер погиб при ночном пожаре

Трагедия произошла ночью в селе Козловка Бутурлиновского района Воронежской области. В результате пожара в частном доме нашли труп пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 18 декабря.
Сигнал о возгорании на улице Красная Углянка поступил спасателям сегодня в 00:04. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем. Пожарным потребовался почти час, чтобы локализовать и ликвидировать пламя — огонь потушили к 00:55.
В результате пожара в жилом доме полностью выгорела одна комната и произошло обрушение потолка. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина дома — 80-летнего пенсионера.
Спасатели устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.