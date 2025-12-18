Ричмонд
МЧС: людей под завалами на месте взрыва в многоэтажке Гомеля не обнаружено

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Спасатели Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС работали на месте инцидента в Гомеле по поиску возможных пострадавших, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

«По прибытии оценены масштабы разрушения жилого здания, проработан план разведки и меры обеспечения безопасности», — рассказали в МЧС.

После того, как прибор контроля за строительными конструкциями был установлен, специалисты приступили к проведению разведки.

Два кинологических расчета обследовали жилое помещение. Также проводилась разведка с помощью приборов технического поиска: видеоэндоскопа и радара-детектора.

Поиски проходили в условиях упавших обломков и нависающих нестабильных элементов строительных конструкций.

«Живых людей под завалами не обнаружено», — отметили спасатели.

ЧП случилось в среду. По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на седьмом этаже десятиэтажного дома на улице Косарева в Гомеле. В результате покосилась одна из панелей строения, в здании были выбиты оконные рамы.

На месте инцидента работало 40 спасателей и 12 единиц техники МЧС. Всем жильцам пострадавшего дома, которые нуждались в этом, были предоставлены места в гостиницах с питанием.

Также организован штаб по ликвидации последствий ЧП.

Накануне в соседних двух подъездах дома от того, где произошел взрыв, уже были подключены отопление и канализация.

«Известно также о поврежденных ударной волной окнах в детском саду. В течение суток эта проблема была решена. Учреждение работает в штатном режиме», — сообщили в облисполкоме.

Кроме того, пострадало и несколько припаркованных во дворе автомобилей.