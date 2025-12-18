МЧС: людей под завалами на месте взрыва в многоэтажке Гомеля не обнаружено

«По прибытии оценены масштабы разрушения жилого здания, проработан план разведки и меры обеспечения безопасности», — рассказали в МЧС.
После того, как прибор контроля за строительными конструкциями был установлен, специалисты приступили к проведению разведки.
Два кинологических расчета обследовали жилое помещение. Также проводилась разведка с помощью приборов технического поиска: видеоэндоскопа и радара-детектора.
Поиски проходили в условиях упавших обломков и нависающих нестабильных элементов строительных конструкций.
«Живых людей под завалами не обнаружено», — отметили спасатели.
ЧП случилось в среду. По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на седьмом этаже десятиэтажного дома на улице Косарева в Гомеле. В результате покосилась одна из панелей строения, в здании были выбиты оконные рамы.
На месте инцидента работало 40 спасателей и 12 единиц техники МЧС. Всем жильцам пострадавшего дома, которые нуждались в этом, были предоставлены места в гостиницах с питанием.
Также организован штаб по ликвидации последствий ЧП.
Накануне в соседних двух подъездах дома от того, где произошел взрыв, уже были подключены отопление и канализация.
«Известно также о поврежденных ударной волной окнах в детском саду. В течение суток эта проблема была решена. Учреждение работает в штатном режиме», — сообщили в облисполкоме.
Кроме того, пострадало и несколько припаркованных во дворе автомобилей.