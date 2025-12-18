11 человек пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Иркутской области

В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского транспорта и строительной спецтехники. В результате столкновения микроавтобуса с бетономешалкой травмы получили 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД области.
Авария случилась вечером 17 декабря на 5-м километре трассы Нижнеудинск — поселок Шумский. Вахтовый микроавтобус Mercedes-Benz врезался в бетономешалку Dongfeng, которая стояла прямо на полосе движения.
Как установили инспекторы, спецтехника находилась на проезжей части в неисправном состоянии. При этом у бетономешалки не была включена аварийная сигнализация и отсутствовали знаки аварийной остановки, что помешало водителю автобуса вовремя заметить препятствие в темноте.
В результате аварии пострадали водитель «Мерседеса» и 10 его пассажиров. Девять человек были экстренно доставлены в Нижнеудинскую районную больницу.
К расследованию подключился Следственный комитет. Как сообщили в региональном управлении ведомства, по факту аварии начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователям предстоит выяснить все детали случившегося и дать правовую оценку действиям перевозчика.