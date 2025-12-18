Ричмонд
11 человек пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Иркутской области

В Нижнеудинском районе вахтовый микроавтобус Mercedes врезался в стоящую на дороге бетономешалку Dongfeng. Спецтехника была без аварийных огней. В районную больницу доставлены девять человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского транспорта и строительной спецтехники. В результате столкновения микроавтобуса с бетономешалкой травмы получили 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД области.

Авария случилась вечером 17 декабря на 5-м километре трассы Нижнеудинск — поселок Шумский. Вахтовый микроавтобус Mercedes-Benz врезался в бетономешалку Dongfeng, которая стояла прямо на полосе движения.

Как установили инспекторы, спецтехника находилась на проезжей части в неисправном состоянии. При этом у бетономешалки не была включена аварийная сигнализация и отсутствовали знаки аварийной остановки, что помешало водителю автобуса вовремя заметить препятствие в темноте.

В результате аварии пострадали водитель «Мерседеса» и 10 его пассажиров. Девять человек были экстренно доставлены в Нижнеудинскую районную больницу.

К расследованию подключился Следственный комитет. Как сообщили в региональном управлении ведомства, по факту аварии начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователям предстоит выяснить все детали случившегося и дать правовую оценку действиям перевозчика.