В Самаре наркодилера приговорили к 8 годам колонии

В июле 2025 года фигурант по указанию анонимного посредника забрал из тайника крупную партию наркотического средства для последующего сбыта. При обыске в его квартире сотрудники полиции изъяли более 72 граммов запрещенного вещества. Дело в отношении второго подозреваемого было выделено в отдельное производство и сейчас расследуется.