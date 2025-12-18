Ричмонд
В Самаре наркодилера приговорили к 8 годам колонии

Кировский районный суд в Самаре вынес приговор по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Самары вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.

«Подсудимый забрал из тайника, координаты которого сообщил “куратор” через мессенджер, оптовую партию наркотика и планировал его сбыть, но был задержан», — рассказали в надзорном ведомстве.

В июле 2025 года фигурант по указанию анонимного посредника забрал из тайника крупную партию наркотического средства для последующего сбыта. При обыске в его квартире сотрудники полиции изъяли более 72 граммов запрещенного вещества. Дело в отношении второго подозреваемого было выделено в отдельное производство и сейчас расследуется.