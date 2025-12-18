Краснодарская таможня возбудила 89 уголовных дел за год

Кроме того, Краснодарская таможня в 2025 году перечислила в федеральный бюджет 9 млрд руб., обслужив более 11,2 млн физических лиц и свыше 2,1 млн транспортных средств. Основная доля платежей пришлась на товары и транспортные средства. Через контрольно-пропускные пункты ведомства проследовало 2 млн автомобилей, 11,8 тыс. воздушных судов и более 6,5 тыс. морских судов.