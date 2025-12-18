Сюрприз в гостиной: жительницу Кубани спасли от гадюки, которая год обитала в ее доме

Необычную и весьма пугающую ситуацию пришлось пережить жительнице хутора Ляпино Новокубанского района. Год назад женщина столкнулась с первым появлением незваной гостьи — змеи, упавшей прямо в раковину во время мытья посуды. Гадюка тогда успела скрыться, оставив хозяйку в недоумении и страхе.
После первой встречи Наталья безуспешно пыталась найти рептилию в доме, надеясь, что та ушла сама. Однако вскоре в стенах дома начали раздаваться странные звуки — шелест, похожий на шорох мышей. Женщина старалась не придавать этому значения, успокаивая себя, что это всего лишь грызуны.
Прошло почти одиннадцать месяцев. Недавно, во время просмотра телевизора в гостиной, змея вновь появилась, выбравшись из щели в стене. На этот раз скрыться ей не удалось. На помощь были вызваны родственники, которые смогли удерживать рептилию до прибытия спасателей.
По словам Натальи, змею пришлось держать за хвост около 40 минут. Спасатели изъяли гадюку и дали хозяйке дома важный совет: тщательно проверить все жилище на наличие отложенных яиц, так как за год жизни в доме рептилия могла успеть оставить потомство, сообщает телеграм-канал BAZA.