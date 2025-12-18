Спортсменам и тренерам в Башкирии предложили 1 млн рублей за переезд в село

В Башкирии намерены привлечь тренеров и других спортивных специалистов для работы в небольших городах и селах республики. Соответствующее постановление подписало правительство региона.
Согласно новым правилам, специалист, который переедет на работу в населенный пункт с численностью до 50 тысяч человек, сможет получить разовую выплату в размере одного миллиона рублей. Однако есть важное условие: получатель должен отработать на новом месте не менее пяти лет.
Если договор будет расторгнут раньше этого срока, деньги придется вернуть в бюджет: полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени не было отработано. Исключение сделают только для нескольких уважительных причин, например, призыва в армию. Средства на программу поступят как из федерального, так и из республиканского бюджета.
Отбор кандидатов будет проводить специальная комиссия при Министерстве спорта Башкирии. Подать заявку и документы можно лично, по почте или в электронном виде. При рассмотрении заявок будут учитывать образование претендента, его профессиональный стаж, наличие наград и другие заслуги.
