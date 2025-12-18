Спортсменам и тренерам в Башкирии предложили 1 млн рублей за переезд в село

Если договор будет расторгнут раньше этого срока, деньги придется вернуть в бюджет: полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени не было отработано. Исключение сделают только для нескольких уважительных причин, например, призыва в армию. Средства на программу поступят как из федерального, так и из республиканского бюджета.