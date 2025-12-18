В селе Колыбелка Воронежской области объявлен карантин по бешенству животных

В селе Колыбелка Лискинского района Воронежской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующий проект указа опубликован на официальном портале регионального правительства. Ограничительный режим продлится до 26 марта 2026 года.
Эпизоотический очаг опасного заболевания выявлен в личном подсобном хозяйстве на улице Героя Шевцова. Территория села признана неблагополучным пунктом.
На период действия карантина в очаге инфекции вводятся строгие запреты. Не допускается лечение больных животных, их ввоз, вывоз и перемещение, включая отправку на убой. Также под запретом снятие шкур с павших животных и посещение территории посторонними лицами.