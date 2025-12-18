Жителя Краснодара осудили на 12 лет за попытку взорвать родственников

Следствием и судом установлено, что 16 февраля 2024 года обвиняемый решил убить родственников из-за спора о праве собственности на недвижимость. Для этого он приобрел у неизвестного самодельное взрывное устройство и заложил его под днище автомобиля, на котором родственник ездил с супругой. Однако реализовать преступный план не удалось — потерпевший увидел действия подозреваемого через камеры видеонаблюдения, обнаружил под машиной взрывчатку и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.