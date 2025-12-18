Верховный суд: Лурье не могла распознать невменяемость Долиной во время сделки

Как счел Верховный суд, сделку с квартирой певицы Ларисы Долиной нельзя признать недействительной, поскольку покупательница Полина Лурье не могла распознать, что певица продавала квартиру в состоянии заблуждения. Суд пояснил, что «не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное», то есть при отсутствии которого продавец не стал бы совершать сделку вовсе.