Калининградский бизнесмен прикарманил более 63 млн рублей, которые власти дали ему на производство игрушек

Мужчине грозит 5 лет исправительной колонии.

Источник: Калининградский областной суд

Калининградский предприниматель попался на хищении грантовых средств. Об этом сообщает областной суд.

С декабря 2017-го по 2019 год руководитель ООО «Русские игрушки» вместе с соучастником похитил из федерального бюджета 63,2 млн рублей. Министерство промышленности и торговли РФ выделило эти средства в качестве компенсации затрат на обновление оборудования, оптимизацию процессов и другие нужды производства.

Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору»). При назначении наказания было учтено, что у 41-летнего обвиняемого есть трое малолетних детей, заболевание, престарелая мать и положительные характеристики.

Гурьевский районный суд отправил бизнесмена на пять лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того, его обязали вернуть в бюджет всю сумму гранта. Приговор не вступил в законную силу.

В октябре власти Калининградской области потребовали от владельцев глэмпингов вернуть 158,2 млн рублей, выданные по грантам.