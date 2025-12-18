Калининградский бизнесмен прикарманил более 63 млн рублей, которые власти дали ему на производство игрушек

С декабря 2017-го по 2019 год руководитель ООО «Русские игрушки» вместе с соучастником похитил из федерального бюджета 63,2 млн рублей. Министерство промышленности и торговли РФ выделило эти средства в качестве компенсации затрат на обновление оборудования, оптимизацию процессов и другие нужды производства.