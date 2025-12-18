В Башкирии женщина с приятелями похитили подростка из-за испорченного мопеда

Суд в Стерлитамаке вынес приговор по уголовному делу о похищении подростка и незаконном проникновении в жилье. К ответственности привлекли трех местных жителей.
Как рассказали в прокуратуре Башкирии, все произошло летом этого года. 18-летний юноша на улице города встретил своего несовершеннолетнего знакомого, который ехал на мопеде марки «ВМС РИВА». С разрешения подростка парень прокатился на нем, но вернул мопед с повреждениями. Когда подросток рассказал об этом родителям, его мать вместе с двумя мужчинами решила силой добиться компенсации за ремонт.
Ночью они вломились в квартиру, где, по их мнению, должен был находиться юноша, но не застали его там. Позже они нашли парня возле магазина. После этого мужчины избили его, затолкали в машину и отвезли в лесополосу. Там они продолжили избивать подростка палками и кирпичом.
Суд назначил двум мужчинам реальные сроки лишения свободы: 6 лет и 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Мать подростка была приговорена к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.
