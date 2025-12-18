Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии женщина с приятелями похитили подростка из-за испорченного мопеда

Двоих жителей Башкирии отправили в колонию за похищение и избиение подростка.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Стерлитамаке вынес приговор по уголовному делу о похищении подростка и незаконном проникновении в жилье. К ответственности привлекли трех местных жителей.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, все произошло летом этого года. 18-летний юноша на улице города встретил своего несовершеннолетнего знакомого, который ехал на мопеде марки «ВМС РИВА». С разрешения подростка парень прокатился на нем, но вернул мопед с повреждениями. Когда подросток рассказал об этом родителям, его мать вместе с двумя мужчинами решила силой добиться компенсации за ремонт.

Ночью они вломились в квартиру, где, по их мнению, должен был находиться юноша, но не застали его там. Позже они нашли парня возле магазина. После этого мужчины избили его, затолкали в машину и отвезли в лесополосу. Там они продолжили избивать подростка палками и кирпичом.

Суд назначил двум мужчинам реальные сроки лишения свободы: 6 лет и 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Мать подростка была приговорена к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.