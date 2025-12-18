Ричмонд
В Волгограде приставы прикрыли киоск с шаурмой у «Европы» за антисанитарию

Владельцу павильона дали три месяца на исправление нарушений.

Источник: УФССП по Волгоградской области

В Волгограде приставы на три месяца закрыли киоск с шаурмой возле «Европа сити молл» после проверки Роспотребнадзора. Сотрудники обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которые обязаны соблюдать заведения общепита. По решению суда павильон «Мангал» приостановил работу на 90 суток. Приставы уже опечатали оборудование и входы.

Этого времени должно хватить владельцу, чтобы оформить себе медицинскую книжку, завести гигиенический журнал ежедневной проверки сотрудников на кожные заболевания, завести разные холодильники для готовой и сырой продукции и шкаф для сотрудников, чтобы они не хранили одежду и обувь под разделочным столом. Это одни из нарушений, которые увидели проверяющие в заведении общепита на пр-т Ленина, д. 54Б/4, сообщает УФССП по Волгоградской области.