В Волгограде приставы прикрыли киоск с шаурмой у «Европы» за антисанитарию

Этого времени должно хватить владельцу, чтобы оформить себе медицинскую книжку, завести гигиенический журнал ежедневной проверки сотрудников на кожные заболевания, завести разные холодильники для готовой и сырой продукции и шкаф для сотрудников, чтобы они не хранили одежду и обувь под разделочным столом. Это одни из нарушений, которые увидели проверяющие в заведении общепита на пр-т Ленина, д. 54Б/4, сообщает УФССП по Волгоградской области.