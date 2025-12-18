Ричмонд
На месте взрыва в Ростовской области ввели режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек — РИА Новости. Режим ЧС ввели на месте взрыва в Батайске Ростовской области после атаки БПЛА, где погиб один человек и шесть пострадали, сообщил глава города Валентин Кукин.

Источник: © РИА Новости

Как информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате ночной атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса строящейся многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Один человек погиб, шестеро пострадали.

«Сегодня ночью Батайск оказался под атакой БПЛА. В результате взрыва в жилом секторе пострадали мирные жители. Семь человек получили ранения, один из них скончался в больнице», — написал Кукин в Telegram.

Он добавил, что возгорание было ликвидировано, территория обследуется. «С 00.30 на ограниченной территории города введён режим чрезвычайной ситуации. На месте работает оперативный штаб, задействованы спасатели, полиция, медики, коммунальные службы», — отметил он.

Специалисты МЧС, полиции, управления ЖКХ и МБУ «Защита» обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети.

