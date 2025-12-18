Нарушения в работе «Ситикард» выявили в Нижегородской области

Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку оператора системы транспортных карт ООО «Ситикард» и обнаружила нарушения в сфере охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поводом для проверки стало выявление риска: отсутствие актуальной специальной оценки условий труда, которую работодатель обязан проводить не реже чем раз в пять лет. В ходе выездной проверки инспекторы установили, что на более чем 50 рабочих местах в компании оценка условий труда не была проведена в установленный законом срок — в течение 12 месяцев после их создания.
— В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении ООО «Ситикард» к административной ответственности за выявленные нарушения, — заявил руководитель региональной ГИТ Илья Мошес.
Специальная оценка условий труда — это обязательная процедура, которая позволяет выявить вредные и опасные производственные факторы и определить класс условий труда для каждого рабочего места. За несоблюдение сроков её проведения компаниям грозят значительные штрафы.