Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушения в работе «Ситикард» выявили в Нижегородской области

Решается вопрос о привлечении компании к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку оператора системы транспортных карт ООО «Ситикард» и обнаружила нарушения в сфере охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки стало выявление риска: отсутствие актуальной специальной оценки условий труда, которую работодатель обязан проводить не реже чем раз в пять лет. В ходе выездной проверки инспекторы установили, что на более чем 50 рабочих местах в компании оценка условий труда не была проведена в установленный законом срок — в течение 12 месяцев после их создания.

— В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении ООО «Ситикард» к административной ответственности за выявленные нарушения, — заявил руководитель региональной ГИТ Илья Мошес.

Специальная оценка условий труда — это обязательная процедура, которая позволяет выявить вредные и опасные производственные факторы и определить класс условий труда для каждого рабочего места. За несоблюдение сроков её проведения компаниям грозят значительные штрафы.