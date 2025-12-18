Нарушения в работе «Ситикард» выявили в Нижегородской области

Поводом для проверки стало выявление риска: отсутствие актуальной специальной оценки условий труда, которую работодатель обязан проводить не реже чем раз в пять лет. В ходе выездной проверки инспекторы установили, что на более чем 50 рабочих местах в компании оценка условий труда не была проведена в установленный законом срок — в течение 12 месяцев после их создания.