Власти Гомеля заявили про демонтаж верхних этажей дома, где рухнули плиты перекрытия после взрыва газа

Власти Гомеля заявили про демонтаж этажей дома, где рухнули плиты перекрытия после взрыва газа. Подробности озвучил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский после заседания городского штаба по ликвидации последствий ЧС. Об этом пишет БелТА.
По его словам, было принято решение про начало демонтажа верхних этажей поврежденного подъезда дома, расположенного по улице Косырева в Гомеле. Барановский добавил, что на повестке также остается широкий спектр вопросов от технического и имущественного характера до реальной помощи людям:
— Возможно, элементарно необходимо организовать выезд для сбора вещей, ведь людей в экстренном порядке определяли на отселение. Главное для нас — люди. Технические моменты решим постепенно.
Замглавы Гомельского облисполкома заметил, что важно определиться с местом вывоза вещей, техники людей, чтобы освободить помещения, а затем приступить к работам по конструктиву здания. Параллельно с этим должна быть проведена оценка имущества белорусов.
Ранее сообщалось, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.
Позднее в ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.
А затем еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой. «Решаем, как укрепить конструкции и не допустить разрушения», — отметил председатель горисполкома Владимир Привалов.
Примерно к 18.00 17 декабря МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля. Именно на эту квартиру обрушились перекрытия с седьмого и восьмого этажей.
МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших. Уже известно, что удар волны от взрыва задел детский сад, дома и машины.
Кроме того, Следственный комитет сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке. А власти Гомеля сказали о трех госпитализированных после вспышки газа в многоэтажке.