С организаторов подпольного казино в Иркутске взыскали 194 млн рублей

На этом настояла прокуратура.

Источник: Freepik

Прокуратура Иркутской области добилась в суде взыскания с членов преступной группы более 194 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В период с 2012 по 2016 год лидер и участники группировки организовали подпольное казино в цокольном этаже здания на улице Литвинова в Иркутске. Они использовали игровое оборудование для проведения азартных игр без разрешения и вне легальной игорной зоны.

Все фигуранты уже были ранее осуждены по статьям о незаконной организации азартных игр и создании преступного сообщества. Однако извлечённые преступным путём средства, которые эксперты оценили минимум в 194 млн рублей, возвращены не были.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме, постановив взыскать всю указанную сумму в доход государства. Прокуратура области продолжит контролировать фактическое исполнение судебного решения.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске вынесли приговор чиновнице, которая не обеспечила жильем сирот, несмотря на решение суда.