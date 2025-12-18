В Петербурге пресекли контрабанду наркотиков на 45 миллионов рублей

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также Приволжским таможенным управлением пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии. Из незаконного оборота изъято 150 килограммов запрещенного вещества, стоимость которого на “черном” рынке превышает 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.