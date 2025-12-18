Ричмонд
В Петербурге пресекли контрабанду наркотиков на 45 миллионов рублей

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Таможенники в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду прегабалина из Восточной Азии, изъято 150 килограммов наркотика стоимостью более 45 миллионов рублей, организатор схемы и получатель задержаны, сообщает пресс-служба ФТС России.

Источник: РИА Новости

Нелегальный груз в Санкт-Петербург доставили из стран СНГ тремя партиями по 50 килограммов под видом товаров народного потребления, включая одежду и бытовую технику. Наркотик прибыл в таре, его хранили на арендованных складах в городе.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также Приволжским таможенным управлением пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии. Из незаконного оборота изъято 150 килограммов запрещенного вещества, стоимость которого на “черном” рынке превышает 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Получателя нелегального товара и организатора преступной схемы задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске у последнего в квартире обнаружили капсулы для фасовки наркотика. Вещество планировали распространять по России с помощью закладок и через интернет.

В ФТС добавили, что в отношении фигурантов завели уголовные дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Задержанные признали вину, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.