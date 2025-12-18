Суд оставил в СИЗО спецпредставителя Смольного Елену Никитину

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Петербурга Елены Никитиной. Меру пресечения продлили на 1 месяц и 14 суток по ходатайству следствия.
— Никитина обвиняется в растрате и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что преступления связаны с хищением 37,2 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»), — следует из материалов дела.
По версии следствия, в 2020—2021 годах руководство агентства, включая Никитину, заключило договор с частным фондом на информационное сопровождение, однако работы фактически не выполнялись. Для оплаты были представлены фиктивные документы, а перечисленные деньги затем обналичены через подконтрольные фирмы.
Под стражей находятся заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогер Николай Камнев. Депутат петербургского заксобрания Александр Малькевич получил запрет определенных действий, а президент одного из фондов Сергей Кожокар — домашний арест. Расследование продолжается.
ЦУР Петербурга открыли в Невской ратуше зимой 2020 года. Вот уже шестой год подряд он мониторит и обрабатывает обращения от горожан, поступающие в адрес органов власти и учреждений, в том числе оставленные в социальных сетях.